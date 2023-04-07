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ردًّا على تقرير البيت الأبيض بشأن أفغانستان

ترامب: بايدن المسؤول الأول والأخير

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
ترامب: بايدن المسؤول الأول والأخير
المواطن - فريق التحرير

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رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تقرير البيت الأبيض حول الانسحاب من أفغانستان، قائلًا: بايدن المسؤول الأول والأخير.

تقرير سري

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أنّه سلّم الكونجرس تقريرًا سرّيًّا طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعًا عن مسار هذا الانسحاب، الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: إنّه ما من شيء كان بإمكانه تغيير مسار الانسحاب، وإنّ الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأمريكيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي، بالنسبة للولايات المتحدة، منذ فترة طويلة.

وصدم الانسحاب الذي انتهى في 30 أغسطس (آب) 2021 الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر آخر القوات الأمريكية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابل.

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