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سيؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي لواشنطن

ترامب: تخلي الصين عن الدولار بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
ترامب: تخلي الصين عن الدولار بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية
المواطن - فريق التحرير

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حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تخلي الصين عن الدولار، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة خسارة الولايات المتحدة لحرب عالمية.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، يرى ترامب أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية المستخدمة في جميع أنحاء العالم وإذا تحولت الصين إلى استخدام عملات أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وفقدان ريادتها العالمية.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي السابق أيضًا، من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرًا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

ترامب: تخلي الصين عن الدولار بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية

تقويض هيمنة الدولار

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قالت إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على روسيا ودول أخرى، تعرّض هيمنة الدولار للخطر، مشيرة إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات تسعى إلى إيجاد بديل.

وقالت يلين في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: هناك خطر عندما نستخدم العقوبات المالية المرتبطة بدور الدولار، والتي بمرور الوقت يمكن أن تقوّض هيمنته.

أمريكا تعترف العقوبات على روسيا عرضت هيمنة الدولار للخطر

الرغبة في إيجاد بديل

وأضافت: بالطبع، هذا يخلق رغبة من جانب الصين وروسيا وإيران لإيجاد بديل، لكن الدولار يستخدم كعملة عالمية لأسباب ليس من السهل على البلدان الأخرى إيجاد بديل لها بنفس الخصائص، متابعة أن أسواق رأس المال القوية وسيادة القانون في الولايات المتحدة أمور ضرورية للعملة التي سيتم استخدامها عالميًا في المعاملات.

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