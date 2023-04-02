ترامب سيجمع ملايين التبرعات بسبب صور محاكمته

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يعتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الصورة الجنائية التي ستلتقط له في جلسة المحكمة المرتقبة، الثلاثاء المقبل، ستكون الأكثر شهرة في العالم، وفق ما قاله أحد المقربين منه.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الصديق الوثيق، إن ترامب يسعى لجمع الملايين من هذه الصورة لتمويل حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية في رئاسة الولايات المتحدة.
وقال كرامير: “الرئيس ترامب وأنصاره يعرفون أن الصورة الجنائية تختزل مبدأ مطاردة الساحرات وهو مصطلح يشير إلى اضطهاد الكنيسة لأشخاص اتهمتهم بممارسة السحر عبر محاكمات عنيفة، وهي رمز لكل شيء خطأ في أميركا التي أصبحت جمهورية الموز مع بايدن”.
وأضاف أن ترامب يعرف أن صورته الجنائية، التي تلتقط للمتهمين مع بدء محاكمتهم في الولايات المتحدة، ستكون الأكثر شهرة من نوعها في التاريخ، باعتبارها رمزاً لهجوم اليسار على ترامب.
واعتبر أن أي محاولة لإذلاله ستأتي بنتائج عكسية.
يبدو من غير المرجح أن يسعى المدعون إلى احتجاز الرئيس السابق أو تقييد سفره في الولايات المتحدة أثناء نظر القضية.
ولا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته الرئاسية أثناء مواجهة تهم جنائية، أو حتى إذا كان مسجونًا.
وأضاف أن هذه الصورة ستلصق على أكواب القهوة والشاي والقمصان والأعلام، وستكون محور ملصقات دعائية.
يذكر أن صديق ترامب، الذي أورد هذه التصريحات نقلاً عن الرئيس السابق، هو الكاتب توني كرامير، علمًا بأنه على صلة وثيقة معه منذ 10 سنوات ويدير مجموعة دعم له.