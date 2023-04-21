ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: ماكر وعديم الرحمة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأنه شخص “ذكي وماكر وعديم الرحمة”.

تصريحات ترامب

وأضاف ترامب في حديث لقناة Full Send Podcast على “يوتيوب”، عن كيم جونغ أون، أنه “ذكي جدًّا وماكر جدًّا وعديم الرحمة جدًّا”.

واعتبر ترامب أن كيم “ولد بذكاء موروث”، وتمكن من السيطرة على العسكريين و”كل الأمور” في كوريا الشمالية، واصفًا الزعيم الكوري الشمالي كذلك بأنه “شخص مثير للاهتمام”.

من المعروف أن ترامب التقى كيم، في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في يونيو 2018 في سنغافورة. وفي فبراير 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.