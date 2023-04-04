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سيمثل أمام الادعاء بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية

ترامب قيد الاعتقال في سابقة تاريخية لأمريكا

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
ترامب قيد الاعتقال في سابقة تاريخية لأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قيد الاعتقال والاحتجاز فور وصوله إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن.

ووفقًا لـ “السي إن إن” سيمثل أمام الادعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة الموقوفين له.

وكان ترامب أعلن اهتمامه بالتقاط صورة الوجه له الخاصة بالموقوفين، بينما قال آخرون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في النهاية عندما يكون داخل مبنى المحكمة الجنائية في مانهاتن، وفقًا لمصدرين.

حدث سريالي

من جهته، ووصف دونالد ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بالحدث “السريالي”، قائلا: “أنا ذاهب إلى المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية – يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أمريكا”.

كان ترامب قد تحرك صوب المحكمة مرفوقا بعناصر الخدمة السرية الذين يتولون حماية الرؤساء السابقين للولايات المتحدة مدى الحياة،  مصحوبا بفريقه القانوني الذي يتولى الدفاع عنه.

من جهتها، نقلت صحيفة “ديلي ميل”، أن من المستبعد أن يجري التقاط “صورة الموقوف” لترامب البالغ 76 عاما، من باب تفادي إحراجه، لأنه رئيس سابق، في حين يستبعد أيضا أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

 

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