Icon

روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لا يُقهر Icon انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح Icon هاري يواجه تهديدًا بالترحيل من الولايات المتحدة Icon ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة Icon أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل في مملكة الخير Icon شاهد.. البرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل Icon شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر Icon وادي الدواسر وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 38 مئوية Icon حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جو بايدن غير مؤهل للرئاسة مرة أخرى

ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ عدم الانسحاب مطلقًا من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، وشدد على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

تهم جنائية

وقال ترامب، الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى الإدانة.

وأضاف الرئيس السابق، ، في مقابلة تلفزيونية مع مذيع قناة “فوكس نيوز” Fox News تاكر كارلسون: “لن أنسحب مطلقاً، هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك”.

التشكيك بقدرة بايدن

وشكك ترامب البالغ 76 عامًا، في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة بايدن البالغ 80 عاماً على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.

وقال: “لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً”، وأضاف: “الأمر لا يتعلق بالعمر، لا أعتقد أنه قادر على ذلك”.

وأضاف “لا أرى أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك”.

حالة بايدن الصحية

ويشكك ترامب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن والوهن الواضح عليه.

وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل “فوكس نيوز” في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شاردًا وكأنه فقد التركيز.

موقف فوكس نيوز

وخلال ولاية ترمب، كانت شبكة فوكس منبرًا مفتوحًا للرئيس السابق للتعبير عن آرائه، إلى درجة أنه كان يظهر في برامجها من دون سابق إنذار، ويتحدث مطولاً في حال احتاج للتعليق على أمر ما.

وتوترت العلاقة بين الرئيس السابق والقناة بعد هزيمة ترامب أمام بايدن عام 2020، لكنها عادت لتستعيد حرارتها مع احتدام المنافسة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية
العالم

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية

العالم
جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات
صحة وطب‎

جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة...

صحة وطب‎
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
آخر الاخبار

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى...

آخر الاخبار
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
السعودية اليوم

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

السعودية اليوم
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
العالم

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

العالم
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان
صحة وطب‎

نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان

صحة وطب‎