ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ عدم الانسحاب مطلقًا من السباق إلى البيت الأبيض، رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، وشدد على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

Trump's first interview since his arraignment. Tonight at 8PM ET on Fox News. pic.twitter.com/C3kKkboTXw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 11, 2023

تهم جنائية

وقال ترامب، الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى الإدانة.

وأضاف الرئيس السابق، ، في مقابلة تلفزيونية مع مذيع قناة “فوكس نيوز” Fox News تاكر كارلسون: “لن أنسحب مطلقاً، هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك”.

التشكيك بقدرة بايدن

وشكك ترامب البالغ 76 عامًا، في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة بايدن البالغ 80 عاماً على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.

وقال: “لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً”، وأضاف: “الأمر لا يتعلق بالعمر، لا أعتقد أنه قادر على ذلك”.

وأضاف “لا أرى أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك”.

حالة بايدن الصحية

ويشكك ترامب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن والوهن الواضح عليه.

وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل “فوكس نيوز” في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شاردًا وكأنه فقد التركيز.

موقف فوكس نيوز

وخلال ولاية ترمب، كانت شبكة فوكس منبرًا مفتوحًا للرئيس السابق للتعبير عن آرائه، إلى درجة أنه كان يظهر في برامجها من دون سابق إنذار، ويتحدث مطولاً في حال احتاج للتعليق على أمر ما.

وتوترت العلاقة بين الرئيس السابق والقناة بعد هزيمة ترامب أمام بايدن عام 2020، لكنها عادت لتستعيد حرارتها مع احتدام المنافسة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.