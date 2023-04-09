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اتهمهم بتدمير أمريكا

ترامب للديمقراطيين: سأعود إليكم

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
ترامب للديمقراطيين: سأعود إليكم
المواطن - فريق التحرير

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شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجومًا حادًّا على الديمقراطيين، متوعدًا إياهم بالعودة.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيل”، بمناسبة عيد الفصح: “فصح مجيد للجميع، بما في ذلك أولئك الذين يحلمون إلى ما لا نهاية بتدمير بلدنا”.

وشدد ترامب على ضرورة إلغاء التصويت الإلكتروني والاعتماد فقط على التصويت الورقي وفي يوم واحد لإنهاء الاحتيال على أصوات الناخبين، واصفًا الديمقراطيين وأحزاب اليسار بالضعفاء الذين يدمرون المجتمع الأمريكي، مضيفًا: “سوف نعود”.

حرب قضائية

يأتي ذلك، فيما يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربًا قضائية في قضية “شراء الصمت” التي اتهم بها رسميًّا الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أدى اعتقال ترامب لدعم حملته للانتخابات الرئاسية 2024 بتبرعات كبيرة، حيث جلبت أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد توجيه الاتهام إليه.

هذا ووجّهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بشراء صمت ممثلة إباحية عبر دفع مايكل كوهين محامي ترامب السابق أموالًا لها.

وتم دفع المبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم ستورمي دانيلز الصمت بشأن علاقة مزعومة قالت إنها أقامتها مع ترامب، ودفع الأخير ببراءته من جميع التهم، ونفى علاقته بالممثلة الإباحية.

يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد.

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