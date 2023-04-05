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اتهامات بتسييس المحاكمة ولائحة الاتهام

ترامب: ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
ترامب: ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل
المواطن - فريق التحرير

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جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقاداته لتسييس القضاء، اليوم الأربعاء، بعد خطاب ناري من منتجعه في بمار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

انتقادات للديمقراطيين

واعتبر في تعليق عبر منصته “سوشيل تروث”، اليوم الأربعاء، أن ما فعله الحزب الديمقراطي لم تشهده البلاد من قبل.

وقال: “استخدم الديمقراطيون قوانين في نظامنا كسلاح، هذا الأمر لم تشهده الولايات المتحدة من قبل”، في إشارة إلى تسييس المحاكمة ولائحة الاتهام التي وجهت إليه أمس في محكمة مانهاتن.

لائحة اتهام غير قانونية

وأضاف ترامب: “معظم القانونيين أكدوا أن لائحة الاتهام ضدي لا قيمة لها”.

وشدد على أن الناس أدركت ما يجري ولن تسمح لهم بالاستمرار”. وأكد أن المعنويات مرتفعة في الحزب الجمهوري.

إلغاء تمويل وزارة العدل

إلى ذلك، دعا الجمهوريون في الكونغرس إلى إلغاء تمويل وزارة العدل وFBI حتى يعودا لرشدهما.

وكان الرئيس السابق انتقد بشدة، خلال خطابه أمس، المدعي العام في نيويورك، ألفين براغ، الذي وجه اتهامات جنائية ضده، في سابقة هي الأولى من نوعها.

عرقلة الانتخابات

وزعم ترامب أن هدف تلك القضية عرقلة مساره نحو الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يذكر أن ترامب دفع، مساء أمس الثلاثاء، ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهامًا جنائيًا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من أجل تغطية دفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تكتما أمر علاقة جنسية معه.

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