Icon

مواقف مؤثرة وطفولة قاسية في حياة القويز: فقد سمعه بشكل مؤقت Icon تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته Icon اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى Icon ماسك يعلق على محاكمة ترامب Icon توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام Icon القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة Icon مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة Icon سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة Icon ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات Icon دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن

ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ صباحاً
ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنهم حاولوا النيل منه من خلال كثير من التحقيقات الزائفة بغرض عزلي.

مؤتمر صحفي

وعلق دونالد ترامب على المحاكمة التي جرت أمس الثلاثاء، قائلًا: الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميرها.

وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: علينا أن ننقذ بلدنا، ولم أفكر أن أمرًا مماثلًا لما حصل اليوم قد يحدث في الولايات المتحدة.

العالم يضحك علينا

وأضاف ترامب: الديمقراطيون منذ البداية تجسسوا على حملتي الانتخابية وهاجموني بتحقيقاتهم المزورة، والتدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق في بلدنا.

وقال بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن: ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يحصل على حدودنا وانسحابنا من أفغانستان، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الاقتصادي الحالي هو الأعلى منذ 60 عامًا.

قضية مزورة

واسترسل الرئيس الأمريكي السابق: القضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024، ويجب إسقاطها فورًا، مضيفًا: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم