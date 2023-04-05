ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات

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أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنهم حاولوا النيل منه من خلال كثير من التحقيقات الزائفة بغرض عزلي.
وعلق دونالد ترامب على المحاكمة التي جرت أمس الثلاثاء، قائلًا: الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميرها.
وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: علينا أن ننقذ بلدنا، ولم أفكر أن أمرًا مماثلًا لما حصل اليوم قد يحدث في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب: الديمقراطيون منذ البداية تجسسوا على حملتي الانتخابية وهاجموني بتحقيقاتهم المزورة، والتدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق في بلدنا.
وقال بعد مثوله أمام محكمة مانهاتن: ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يحصل على حدودنا وانسحابنا من أفغانستان، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الاقتصادي الحالي هو الأعلى منذ 60 عامًا.
واسترسل الرئيس الأمريكي السابق: القضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024، ويجب إسقاطها فورًا، مضيفًا: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات.