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حصاد اليوم
بسبب قميص وصورته موقوفاً

ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
ترامب يجمع أكثر من 10 ملايين دولار بعد المحاكمة
المواطن - فريق التحرير

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نجحت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية في الاستفادة من الضجة الإعلامية حول محاكمته، لتصبح أكثر المستفيدين من الملاحقة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

10 ملايين دولار

وبعد ساعات قليلة من مثوله أمس أمام محكمة مانهاتن، حيث وجهت إليه لائحة الاتهامات الـ 34، كشف ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حملته أنه جمع أكثر من 10 ملايين دولار منذ إعلان لائحة الاتهام هذه التي نفاها جملة وتفصيلاً!

أما مصدر تلك الأموال فلا شك أنه من تبرعات مناصريه لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024، بعد الحملة التي أطلقها.

صورة المساجين

وروجت حملته عبر موقعها على الإنترنت بعد ساعات من خروجه من المحكمة، لقميص عليه صورة وهمية للرئيس السابق موقوفاً، وتحتها عبارة “لست مذنبا”، بالإضافة إلى استغلال صورة المساجين أيضًا.

وأوضحت الحملة أنه يمكن الحصول على القميص مجاناً، مقابل مساهمة بمبلغ قدره 47 دولارًا أو أكثر، لدعم الحملة.

أما إذا أراد أي داعم شراء القميص، فيمكنه ذلك مقابل 36 دولارًا من متجر سلع حملة ترامب، وفق “أكسيوس”.

اتهامات ترامب

علماً أن المحققين لم يلتقطوا أي صورة “mugshot” لترامب على غرار ما يحصل عادة مع الموقفوين.

يشار إلى أنه في خضم حملته الانتخابية لرئاسة 2024، بات ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية في تاريخ البلاد. إلا أنه دفع أمس ببراءته أمام محكمة مانهاتن في 34 اتهامًا جنائيًا، تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بعد أن اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما على أمر علاقة جنسية معه.

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