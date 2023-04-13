ترامب يرجح: بايدن وراء التسريب الأخير

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التسريب الأخير لوثائق البنتاجون السرية بـ”المخزي”، مرجحًا أن يكون الرئيس جو بايدن شخصيًّا وراءه.

هجوم ترامب

وغرد ترامب على منصة تروث سوشيال: يجب على المستشار الخاص التحقيق مع بايدن، فربما يكون هو من نسق التسريب؛ لن يفاجئني أي شيء بخصوص ذلك.

وأردف ترامب: بلدنا لم يسبق له أن تعرض للعار بهذه الدرجة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان “أسوأ تسريب استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة”.

تحقيقات حول التسريب

وفتحت وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان تحقيقًا في تسرب وثائق سرية تكشف خطط واشنطن و”الناتو” لإعداد قوات كييف الأخير، قبل هجومها المضاد على الجيش الروسي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ورفض البيت الأبيض تأكيد صحة المواد المنشورة، وقال: إنه ليس مستعدًّا بعد للتعبير عن نظرية حول كيف ولماذا تم تنظيم التسريب.