ترامب يستعد لمغادرة نيويورك وتوجيه كلمة لأنصاره

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمغادرة مطار لاغوارديا في نيويورك؛ للعودة إلى فلوريدا حيث سيوجه كلمة إلى أنصاره.

اتهامات المدعي العام

وكان المدعي العام لمانهاتن، قد أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إخفاء نشاطه الإجرامي من خلال تلاعبات في السجلات التجارية.

وأضاف المدعي العام، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ترامب حاول تقويض نزاهة انتخابات 2016.

وقال: إن ترامب متهم بتزييف سجلات أعمال لإخفاء معلومات وأنشطة غير قانونية عن الناخبين.

وأضاف مدعي عام مانهاتن: ترامب متهم بدفع أموال لعامل في برجه لشراء صمته حول إنجاب طفل خارج الزواج.

وأردف قاضي مانهاتن خلال المؤتمر الصحفي أن: المحاكمة قد تبدأ عام 2024.

وتابع: الاتهامات الموجهة لترمب تتضمن شراءه صمت امرأتين وعامل سابق في برجه.

إخلاء سبيل ترامب

وغادر دونالد ترامب، مبنى محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وخرج الرئيس الأمريكي السابق من قاعة المحكمة بعد نفي لائحة الاتهام.