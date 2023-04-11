ترامب يسعى لمنع بينس من الإدلاء بشهادته

حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منع نائب الرئيس السابق، مايك بينس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات عام 2020، وفقًا لقناة NBC التلفزيونية.

طعن ترامب

وقالت القناة: إن ترامب يطعن في محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكم المحكمة الابتدائية، التي أمرت بينس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

وأردف بينس الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترامب أنه لا يريد تعطيل التحقيق.

وطلب القاضي جيمس بواسبيرغ من محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا من بينس وعددٍ من كبار مساعدي ترامب بالإدلاء بشهاداتهم في قضية تهدد الرئيس السابق بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.