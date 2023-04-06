ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، يوم اعتقاله ومثوله أمام المحكمة بتهمة الاحتيال بأنه أفضل يوم في التاريخ .

وقال ترامب عبر موقع التواصل الخاص به “تروث سوشيال”: “لقد كانت تجربة رائعة، وربما أفضل يوم في التاريخ لشخص نجا من تهم لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح ترامب أن توقيفه وتوجيه التهم كان لهما أثر إيجابي على خططه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، قائلًا: “لم تكن تقييماتي بهذا الارتفاع على الإطلاق، فقد تم جمع 10 ملايين دولار لحملة ما قبل الانتخابات، وانتهى اليوم بخطاب مهم للغاية”، بحسب ما أفادت صحيفة “الإندبندنت”.

اتهام ترامب

يذكر أنه في 30 مارس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك على اتهام ترمب في قضية تزوير المستندات المالية لمنظمة ترمب في دفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز.

واتهم ترمب بـ 34 تهمة تزوير وثائق تجارية (من الدرجة الأولى) لارتكاب جريمة أخرى، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة يوم الثلاثاء.

كما أوضحت وسائل الإعلام، فإن كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات، وتم توقيف ترمب لمدة ساعتين تقريبًا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة في الولايات المتحدة قبل إطلاق سراحه وعودته من نيويورك إلى فلوريدا.