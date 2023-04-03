ترامب يصل إلى نيويورك تمهيدًا لمحاكمته غدًا

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك الأمريكية؛ وذلك تمهيدًا لحضور جلسة محاكمته غدًا الثلاثاء.

المثول أمام المحكمة

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.

وجرى اتهام ترامب بشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

نفي التهم

وينفي ترامب الاتهام الموجهة إليه، معتبرًا إجراءات محاكمته بمثابة “استهداف سياسي”، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددًا إلى البيت الأبيض في 2024.

ولدى مثول ترامب أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أمريكية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

الدفاع عن الرئيس

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.