ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته

طالب دونالد ترامب بنقل قضيته الخاصة بـ ستورمي دانيلز المالية، من مانهاتن إلى جزيرة ستاتن في مدينة نيويورك، بسبب أنها ودودة مع الجمهوريين، ويأتي ذلك قبل ساعات فقط من توجيه الاتهام التاريخي له.

وقال الرئيس الأمريكي السابق عبر منصته Truth Social إن ستاتن ستكون عادلة وآمنة للغاية، وفي غضون ذلك، احتشد المتظاهرون ووسائل الإعلام العالمية في محكمة مانهاتن حيث ستجري محاكمته اليوم 9 مساءً بتوقيت السعودية.

اتهام بتحيز القاضي

واتهم دونالد ترامب القاضي في قضيته المعروفة إعلاميًا Stormy Daniels ‘hush money أنه كاره له ومتحيز ضده، وقال: مكان محاكمتي غير عادل للغاية لديه نسبة تصويت 1 % للجمهوريين، يجب نقل المحاكمة إلى جزيرة ستاتن، سيكون موقعًا عادلًا وآمنًا جدًا للمحاكمة.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فإن القاضي الحزبي للغاية وعائلته معروفون جيدًا بكرههم لي، لقد كان اختياره كارثة غير عادلة، ومن المستحيل التعامل معه لاسيما أن ابنته عملت مع كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

كواليس ما قبل محاكمة ترامب

ويُعد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهامًا جنائيًا، وقد تم إيقاف جميع المحاكمات ومعظم أنشطة محكمة مانهاتن قبل الموعد المقرر لوصوله، ويقوم جهاز الخدمة السرية وإدارة شرطة نيويورك وضباط المحكمة بتنسيق الإجراءات الأمنية لظهور الرئيس السابق المتوقع.

من المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، وسيتم حجز ترامب من قبل المحققين، لأخذ بصمات أصابعه.