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ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه
المواطن - فريق التحرير

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نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة يطلب فيها من مؤيديه تقديم الدعم المالي لحملته الرئاسية لانتخابات 2024.

وقال ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: إذا كانت أوضاعكم سيئة بسبب سياسات الرئيس جو الكارثية، فلا تفكروا حتى في المساهمة في حملتنا، أنت وعائلتك دائما تأتون أولا، حركتنا تدور حول جعل حياتك أفضل ووضعك في المرتبة الأولى، لذلك لا أريدك أن تتحمل أي تكاليف مالية لا يمكنك تحملها.

ترامب يطلب الدعم المالي من مؤيديه

وأضاف: ولكن إذا كنت تقوم بعمل جيد لأن كل الأشياء التي قمت بها قد جلبت لك الثروة والازدهار، أو على الأقل كنت مرتاحًا للغاية، فسيكون من الرائع حقًا أن تساهم في حملتنا، أنت تعرف كيف تفعل ذلك.

وتم نشر هذا المقطع قبيل مغادرة ترامب لمكان إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا إلى نيويورك للإدلاء بشهادته في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام البالغين ستورمي دانيالز قبيل انتخابات 2016.

محاكمة ترامب

تم توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في 30 مارس 2023، بسبب قضية الأموال التي دفعت من أجل إسكات ستورمي دانيلز، بعد علاقتهما المزعومة، ورد الرئيس السابق على لائحة الاتهام بأنها سترتد بنتائج عكسية بشكل كبير على الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أنها اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات.

إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك 

ما هي العقوبة المحتملة؟

في حين أنه لم يتم الإعلان عن لائحة الاتهام حتى الآن، إلا أنه إذا جاءت التهم كما هو متوقع، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عدة سنوات في السجن.

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