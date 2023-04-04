ترامب يغادر مبنى المحكمة بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية

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غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى محكمة مانهاتن، بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.
وخرج ترامب من قاعة المحكمة بعد نفي لائحة الاتهام.
وتحرك موكب ترامب إلى مطار لاغوارديا في نيويورك للعودة إلى فلوريدا.