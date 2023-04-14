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يوجد لديه ما يخفيه

ترامب يغادر مكتب المدعي العام بنيويورك بعد 7 ساعات تحقيق

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
ترامب يغادر مكتب المدعي العام بنيويورك بعد 7 ساعات تحقيق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غادر مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد إدلائه بشهادته في القضية التي يتهم فيها بالتلاعب في المعلومات عن القيمة الحقيقية لممتلكاته.

 7 ساعات

وبحسب وسائل الإعلام، استمر لقاء ترامب بفريق محامي ليتيسيا جيمس للإدلاء بالشهادة في القضية نحو 7 ساعات. وعقد وراء الأبواب المغلقة.

وأفادت محامية ترامب، ألينا هابا، بأن موكلها لا يزال حازمًا في موقفه الذي يتمثل في أنه لا يوجد لديه ما يخفيه، وهو يسعى لإحاطة المدعية العامة علمًا بالنجاح الكبير لشركته التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

دعوى قضائية

من المعروف أن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس رفعت دعوى قضائية ضد دونالد ترامب وأبنائه البالغين في سبتمبر الماضي، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية، للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

وكان ترامب قد التقى بمحامي جيمس في 10 أغسطس الماضي، لكنه رفض الإدلاء بإفادات آنذاك، مستفيدًا من التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحكمة في القضية في أكتوبر المقبل، إن لم تتم تسويتها قبل المرافعات.

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