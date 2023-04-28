بلال علام يتألق في قمة الاتحاد والشباب ترامب يقلد بايدن ويتهمه بالخرف أمطار الخير تعم مكة المكرمة التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان الرعايا القادمون من السودان يسجدون لله شكرًا بعد وصولهم جدة النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يطوفون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس جو بايدن، الذي أعلن ترشحه لولاية جديدة، عبر تقليده وتصويره على أنه يعاني من الخرف ويفتقر إلى الطاقة.
وفي حديثه إلى أكثر من ألف من أنصاره في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير، سعى ترامب إلى إبراز الاختلافات بينه وبين بايدن قائلا: الاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة والضعف، بين النجاح والفشل، بين الأمان والفوضى، بين السلام والصراع، وبين الازدهار أو الكوارث.
وتوجه إلى أنصاره الذي ارتدوا قبعات حمراء تحمل شعار MAGA أو اجعل أمريكا عظيمة مجددًا، قائلًا: بتصويتكم في الخامس من نوفمبر 2024، سنسحق جو بايدن.
وفي لحظة ساخرة من بايدن، قوبلت بالتصفيق الحار والضحك، تجول ترامب على المنصة متظاهرًا بأنه يكافح للعثور على المخرج، وبدأ يقلد بايدن ويقول: أنا أترشح للرئاسة؟ إلى أين؟ إلى أين أنا ذاهب؟ إلى أين أنا ذاهب بحق الجحيم؟ أنا أريد الخروج.. من هناك، من هناك.