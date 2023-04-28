 ترامب يقلد بايدن ويتهمه بالخرف

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس جو بايدن، الذي أعلن ترشحه لولاية جديدة، عبر تقليده وتصويره على أنه يعاني من الخرف ويفتقر إلى الطاقة.

انتخابات بين القوة والضعف

وفي حديثه إلى أكثر من ألف من أنصاره في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير، سعى ترامب إلى إبراز الاختلافات بينه وبين بايدن قائلا: الاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة والضعف، بين النجاح والفشل، بين الأمان والفوضى، بين السلام والصراع، وبين الازدهار أو الكوارث.

وتوجه إلى أنصاره الذي ارتدوا قبعات حمراء تحمل شعار MAGA أو اجعل أمريكا عظيمة مجددًا، قائلًا: بتصويتكم في الخامس من نوفمبر 2024، سنسحق جو بايدن.

تصفيق حار

وفي لحظة ساخرة من بايدن، قوبلت بالتصفيق الحار والضحك، تجول ترامب على المنصة متظاهرًا بأنه يكافح للعثور على المخرج، وبدأ يقلد بايدن ويقول: أنا أترشح للرئاسة؟ إلى أين؟ إلى أين أنا ذاهب؟ إلى أين أنا ذاهب بحق الجحيم؟ أنا أريد الخروج.. من هناك، من هناك.