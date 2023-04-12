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بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي

ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون
المواطن - فريق التحرير

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اتهم دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ التذلل لنظيره الصيني شي جين بينغ بعد زيارته لبكين.

ويواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى ألا يكون تابعًا للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بعد زيارته لآسيا، وعن ذلك قال الرئيس الأمريكي السابق في مقابلة مع محطة فوكس نيوز: ماكرون، وهو صديق، يتذلل للصين.

إضعاف زعامة أمريكا

واتهم دونالد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإضعاف زعامة الولايات المتحدة بشكل كبير على الساحة الدولية، إلى درجة فقدانها دعم حلفائها التقليديين.

وأضاف: لدينا هذا العالم المجنون الذي ينفجر في كل مكان، والولايات المتحدة ليس لها رأي على الإطلاق، متابعًا: قلت لنفسي: حسنًا ها هي فرنسا ذاهبة إلى الصين الآن، ورئيسها يتذلل لـ بكين.

أوروبا لها صوتها الخاص

وسعت إدارة بايدن، الإثنين، إلى التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن الولايات المتحدة تربطها علاقة ثنائية رائعة مع فرنسا، وفي مواجهة الاحتجاج دافع الإليزيه عن موقف الرئيس الفرنسي، مؤكدًا أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على إسماع صوتها الخاص.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق يواجه 34 تهمة متعلقة بما يُعرف إعلاميًا باسم أموال الصمت، وهي تتعلق بنجمة أفلام البالغين، ستورمي دانيلز.

ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون

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