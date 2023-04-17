ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة ضد خيتافي

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة على صدارته لـ ترتيب الدوري الإسباني، رغم تعثره بالتعادل ضد خيتافي سلبيًّا عصر يوم أمس في الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني انطلقت الجمعة الماضية، بفوز رايو فاليكانو على أوساسونا بهدفين لهدف، وفي مباريات أول أمس، فاز بلد الوليد على فياريال بهدفين لهدف، وفاز أتلتيك بيلباو على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، وفاز ريال بيتيس على إسبانيول بثلاثية لهدف، بينما فاز ريال مدريد أول أمس.

وفي مباريات أمس، فاز جيرونا على إلتشي بثنائية دون رد، بينما تعادل خيتافي مع برشلونة بدون أهداف، وفاز أتلتيكو مدريد على ألميريا بهدفين لهدف، أما إشبيلية ففاز أمس على فالنسيا بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: برشلونة في الصدارة برصيد 73 نقطة، ريال مدريد ثانيًا برصيد 62 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 60 نقطة، ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 48 نقطة، فياريال سادسًا برصيد 47 نقطة، أتلتيك بيلباو سابعًا برصيد 43 نقطة، رايو فاليكانو ثامنًا، برصيد 40 نقطة، جيرونا تاسعًا برصيد 38 نقطة، أوساسونا عاشرًا برصيد 38 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الـ11 برصيد 36 نقطة، إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة، ريال مايوركا في المكركز الـ13 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بلد الوليد في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة، خيتافي في المركز الـ15 برصيد 31 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، ألميريا في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة، فالنسيا في المركز الـ18 وإسبانيول في المركز الـ19 ولكل منهما 27 نقطة، أما إلتشي ففي المركز الـ20 والأخير برصيد 13 نقطة.