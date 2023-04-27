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في الجولة الـ31

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة أمام رايو فاليكانو
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة على صدارته لـ ترتيب الدوري الإسباني، رغم خسارته أمس الأربعاء أمام نادي رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات أمس الأربعاء في الدوري الإسباني انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا بثلاثية لهدف، وفاز ألميريا على خيتافي بهدفين لهدف، وفاز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما خسر برشلونة أمام رايو فاليكانو بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإسباني

يتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ريال مدريد الثاني برصيد 65 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 63 نقطة، ريال سوسيداد رابعًا برصيد 55 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 49 نقطة، فياريال سادسًا برصيد 47 نقطة، أتلتيك بيلباو سابعًا برصيد 46 نقطة، أوساسونا ثامنًا برصيد 44 نقطة، رايو فاليكانو تاسعًا برصيد 43 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.

برشلونة ورايو فاليكانو - ليفاندوفسكي

جيرونا في المركز العاشر برصيد 41 نقطة وريال مايوركا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة، إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة، بلد الوليد في المركز الـ14 برصيد 35 نقطة، ألميريا في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 32 نقطة، خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة، فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة، إسبانيول في المركز التاسع عشر “قبل الأخير” برصيد 28 نقطة، إلتشي في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

 

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