ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تُستكمل مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات وهم ” أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا” و ” خيتافي ضد ألميريا” و ” سيلتا فيجو ضد إلتشي” و ” رايو فاليكانو ضد برشلونة”.

ترتيب الدوري الإسباني

وقبل انطلاق مباريات اليوم، يتواجد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ريال مدريد الثاني برصيد 65 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 60 نقطة، ريال سوسيداد رابعًا برصيد 55 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 49 نقطة، فياريال سادسًا برصيد 47 نقطة، أتلتيك بيلباو سابعًا برصيد 46 نقطة، أوساسونا ثامنًا برصيد 44 نقطة، جيرونا تاسعًا برصيد 41 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني.

رايو فاليكانو في المركز العاشر وريال مايوركا في المركز الحادي عشر ولكل منهما 40 نقطة، إشبيلية في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الـ13 برصيد 36 نقطة، بلد الوليد في المركز الـ14 برصيد 35 نقطة، قاديش في المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، خيتافي في المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، ألميريا في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة، إسبانيول في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” برصيد 28 نقطة، إلتشي في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

نتائج مباريات الثلاثاء

وكانت مباريات أمس في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني انتهت بفوز أوساسونا على قاديش بهدف دون رد، بينما فاز جيرونا على ريال مدريد برباعية مقابل هدفين، وتعادل ريال بيتيس مع ريال سوسيداد بدون أهداف.