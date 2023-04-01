ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات السبت

حافظ نادي آرسنال على فارق الـ8 نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي انتهت، بفوز مانشستر سيتي على ليفربول برباعية مقابل هدف، وفوز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية لهدف، بينما فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وتعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وفاز بورنموث على فولهام بهدفين لهدف، وتعادل برايتون مع برينتفورد بثلاثية لكل فريق، وفاز أستون فيلا على تشيلسي بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 64 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 50 نقطة، توتنهام هوتسبير رابعًا برصيد 49 نقطة، نيوكاسل يونايتد خامسًا برصيد 47 نقطة، برايتون سادسًا برصيد 43 نقطة، برينتفورد سابعًا برصيد 43 نقطة، ليفربول ثامنًا برصيد 42 نقطة، أستون فيلا تاسعًا برصيد 41 نقطة، فولهام عاشرًا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، بورنموث في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 23 نقطة.