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عانى من خصم 15 نقطة بقرار قضائي قبل تعليقه

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبة يوفنتوس

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ صباحاً
ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعليق عقوبة يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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تغير شكل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022/ 2023، بعدما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم أصدرت قرارًا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتواجد نابولي في المركز الأول، برصيد 75 نقطة، لاتسيو ثانيًا برصيد 61 نقطة، يوفنتوس ثالثًا برصيد 59 نقطة، روما رابعًا برصيد 56 نقطة، ميلان في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

أتالانتا سابعًا برصيد 49 نقطة، بولونيا ثامنًا برصيد 44 نقطة، فيورنتينا تاسعًا في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، ساسولو عاشرًا برصيد 40 نقطة، تورينو في المركز الـ11، أودينيزي في المركز الـ12 ولكل منهما 39 نقطة، مونزا في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة، إمبولي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، ساليرنيتانا في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة، ليتشي في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، سبيزيا في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة، كريمونيزي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 19 نقطة، سامبدوريا في المركز الـ20 والأخير برصيد 16 نقطة.

يوفنتوس وساسولو - أدريين رابيو

كواليس قرار الخصم قبل تعليقه

وفي يوم 21 يناير الماضي، كانت إدارة اليوفي تقدمت بطعن على القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية لدى مجلس الضمان، وذلك وفقًا للبنود الخاصة بقانون الرياضة.

وكانت المحكمة الفيدرالية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الرياضي الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب قضايا تتعلق بصفقات انتقال لاعبين ومخالفات مالية.

يوفنتوس ضد فرايبورج

 

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