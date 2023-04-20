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في الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري

ترتيب الدوري السعودي بعد حسم الهلال لـ ديربي الرياض

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي بعد حسم الهلال لـ ديربي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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عزز الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فرصه من الاقتراب من المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه أول أمس على جاره النصر في الديربي وذلك ضمن مباراة الجولة الـ25 والمقدمة بين الفريقين في المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي

وبعد فوز الهلال على النصر بثنائية دون رد، جاء ترتيب الدوري كالتالي، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة.

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

نواف العقيدي - الهلال والنصر - 2

ملخص الديربي

وفي الديربي، دخل الهلال اللقاء ضاغطًا بكل قوة من الناحية الهجومية، حيث بدأ التهديد سريعًا عبر فرصة مهدرة من اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة السابعة.

وأهدر بعدها النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أزرق الرياض ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر إيجالو في الدقيقة الـ62 بعد احتساب ركلة جزاء من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير نتيجة عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

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