ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الباطن وتعادل الطائي والتعاون

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الأربعاء في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت مباريات أمس، انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2 بين الطائي والرائد، وتعادل أبها مع التعاون بهدف لكل فريق، وفاز الباطن على الوحدة بثنائية دون رد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.