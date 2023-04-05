ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر والاتحاد والهلال

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات أمس الثلاثاء.

نتائج مباريات الثلاثاء

وفاز الاتحاد على ضمك بثلاثية دون رد في الجولة الـ22، وفاز نادي الهلال على الفيحاء بثنائية دون رد في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري، أما النصر فحقق فوزًا كبيرًا على العدالة بخماسية دون رد في الجولة الـ22.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي، يتواجد نادي الاتفاق برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 9 نقاط.