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ضمن منافسات الجولة الـ22

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يشعل مواجهة الشباب والهلال

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يشعل مواجهة الشباب والهلال
المواطن - فريق التحرير

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تشهد مباراة الشباب والهلال منافسة قوية، لمواصلة التألق وتحقيق الثلاث نقاط، للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في خطف الصدارة.

مباراة الشباب والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والهلال، عند الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبلة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب ضد أبها
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الشباب، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

جاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الهلال بـ45 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ35 نقطة، والفتح بـ32 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الرائد بـ25 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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