ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

واصل النادي الأهلي انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري المصري موسم 2022/2023 في كرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي سموحة بهدفين دون رد في الجولة الـ26، بينما تعثر غريمه الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام نادي المقاولون العرب بثنائية لكل فريق.

ترتيب الدوري المصري

وبعد مباراتي أمس، يتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 53 نقطة، فيوتشر ثانيًا برصيد 48 نقطة، بيراميدز ثالثًا برصيد 43 نقطة، الزمالك رابعًا برصيد 40 نقطة، الاتحاد السكندري خامسًا برصيد 39 نقطة، المقاولون العرب سادسًا برصيد 36 نقطة، المصري البورسعيدي سابعًا برصيد 35 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 32 نقطة، سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 30 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، إنبي في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، أسوان في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، الداخلية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة، البنك الأهلي في المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، طلائع الجيش في المركز الـ17 ” قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير برصيد 16 نقطة.

الزمالك ضد المقاولون

وكان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل للزمالك كل من أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي، بينما سجل للمقاولون العرب كل من جون أوكولي وفادي فريد.

سموحة ضد الأهلي

أما في مباراة الأهلي وسموحة، فسجل لـ الأهلي كل من محمد شريف ومحمود عبد المنعم ” كهربا”.