ترتيب دوري روشن .. الاتحاد يواصل صدارته والعدالة أكبر المستفيدين

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هدفه الأبرز في الجولة الـ24 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز على الشباب ليواصل الانفراد بالصدارة ويقترب شيئًا فشيئًا من التتويج بالدوري بعد غياب دام 14 عامًا.
وكانت مباريات أمس الخميس في دوري روشن انتهت بفوز الطائي على أبها، وفوز العدالة على التعاون وفوز الاتحاد على الشباب بنتيجة هدفين لهدف.
ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 29 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.