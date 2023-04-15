ترتيب دوري روشن .. الهلال يفقد فرصته في المنافسة والاتفاق يُبدع

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فرصته في المنافسة على بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعد خسارته أمس الجمعة أمام نادي الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ24، بينما فاز الاتفاق على الفيحاء بهدف نظيف في الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين.

ترتيب دوري روشن

وبعد نهاية مباراتي أمس الجمعة، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة.

الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق تاسعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة.

الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة في ترتيب دوري روشن.

ديربي الهلال والنصر

وتعود منافسات بطولة دوري روشن، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والنصر في الجولة الـ25، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، وتُقام المباراة على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.