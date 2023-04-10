ترتيب دوري روشن بعد تعادل نادي النصر وفوز الاتحاد

فقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الفرصة في تقاسم صدارة ترتيب دوري روشن مع نادي الاتحاد، وذلك بعد تعادل أصفر الرياض مع نادي الفيحاء أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن.

وكانت مباريات أمس، انتهت بتعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق، وفوز أبها على الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل بين الفيحاء والنصر بدون أهداف، وفوز الاتحاد على الوحدة بثنائية مقابل هدف.

الترتيب بعد تعادل نادي النصر وفوز الاتحاد

وبعد مباريات الأحد، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، نادي النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 47 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 45 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 37 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 27 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.