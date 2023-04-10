ترتيب دوري روشن بعد تعادل نادي النصر وفوز الاتحاد عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة ارتفاع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة مساعٍ أمريكية لتحديد مصدر تسريب وثائق مخابراتية سرية إيقاف كويلار مباراتين وتغريم رباعي الهلال 80 ألف ريال بعد مباراة الشباب دعوة لقادة ليبيا بإجراء الانتخابات خلال 2023 قصة أغوات الحرم قبل انتقالهم إلى الحرمين الشريفين شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
فقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الفرصة في تقاسم صدارة ترتيب دوري روشن مع نادي الاتحاد، وذلك بعد تعادل أصفر الرياض مع نادي الفيحاء أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن.
وكانت مباريات أمس، انتهت بتعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق، وفوز أبها على الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل بين الفيحاء والنصر بدون أهداف، وفوز الاتحاد على الوحدة بثنائية مقابل هدف.
وبعد مباريات الأحد، يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، نادي النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 47 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 45 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 37 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 27 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.