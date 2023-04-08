ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية مباراة الهلال والشباب

انتهت مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي أمس الجمعة، بعد نهاية مباراة الهلال والشباب، بفوز الأخير بثلاثية دون رد.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن، بدأت الثلاثاء الماضي، بفوز الاتحاد على ضمك بثلاثية دون رد، وفوز النصر على العدالة بخماسية دون رد.

وفي مباريات الأربعاء، تعادل الطائي مع الرائد بهدفين لكل فريق، وفاز الباطن على الوحدة بثنائية دون رد، بينما تعادل أبها مع التعاون بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

وفي مباراة أول أمس الخميس، فاز الفتح على الخليج بثنائية دون رد، بينما في المباراة الختامية للجولة الـ22 أمس الجمعة، وفي مباراة الهلال والشباب، فاز الشباب على الهلال بثلاثية دون رد.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 47 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 45 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة.

الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.