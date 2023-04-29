ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ24

اختُتمت مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الجمعة بإقامة 4 مباريات.

وكانت مباريات الجولة الـ24 بدأت من أول أمس الخميس بفوز الطائي على أبها بهدف دون رد، بينما فاز العدالة على التعاون بهدفين لهدف، وفاز الاتحاد على الشباب بهدفين لهدف.

وفي مباريات أمس الجمعة، فاز الاتفاق على ضمك بثنائية، وتعادل الفتح مع الوحدة بهدف لكل فريق، وفاز النصر على الرائد برباعية دون رد، وفاز الخليج على الفيحاء بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 39 نقطة.

التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 30 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 29 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.