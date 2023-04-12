ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ23

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري روشن، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الـ23 من عمر المسابقة.

نتائج الجولة الـ23

وكانت مباريات الجولة الـ23 بدأت من الأحد الماضي بالتعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق، بينما فاز أبها على نادي الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل النصر مع الفيحاء بدون أهداف، أما نادي الاتحاد فحقق الفوز على الوحدة بثنائية لهدف.

وفي مباريات أول أمس الاثنين، تعادل الهلال مع الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح على الرائد بثلاثية دون رد، وتعادل ضمك مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباراة أمس، فاز الشباب على الخليج بنتيجة 3/ 2.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ23

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 56 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 53 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 38 نقطة، التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 29 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 28 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 27 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.