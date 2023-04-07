Icon

لقطات من تجديد تاليسكا لعقده مع النصر Icon تنبيه لأهالي المدينة المنورة: أمطار متوسطة حتى الـ9 مساء Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار Icon وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة بوبا Icon بدايات البريد السعودي يستعرضها تركي الفيصل Icon وظائف شاغرة لدى فروع المراعي Icon لحظة تعرض منزل ميسي لمحاولة سرقة فاشلة Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح على الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ22 من الدوري المصري

ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح على الخليج

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح على الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حافظ نادي الفتح على تواجده في المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز مساء الخميس على نادي الخليج بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.

الفتح والخليج

وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.

وتُختتم مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة بمواجهة الهلال والشباب في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة عائلة غرق قاربهم وعاشوا على البصل 38 يومًا
العالم

قصة عائلة غرق قاربهم وعاشوا على البصل...

العالم
أنواع الغش بالعسل وكيفية اختباره
صحة وطب‎

أنواع الغش بالعسل وكيفية اختباره

صحة وطب‎
تركي بن محمد بن فهد: العلم السعودي رمز الرسالة الخالدة والقوة
السعودية اليوم

تركي بن محمد بن فهد: العلم السعودي...

السعودية اليوم
موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة
إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة
العالم

إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة

العالم
ترامب يتهم لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول بالخيانة
العالم

ترامب يتهم لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول...

العالم
احذروا من الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف
السعودية اليوم

احذروا من الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف

السعودية اليوم
لقطات لرجل أمن يساعد المعتمرين في معرفة الأماكن بمكة المكرمة
السعودية اليوم

لقطات لرجل أمن يساعد المعتمرين في معرفة...

السعودية اليوم