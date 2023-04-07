ترتيب دوري روشن بعد فوز الفتح على الخليج

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حافظ نادي الفتح على تواجده في المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الفوز مساء الخميس على نادي الخليج بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ22 من عمر المسابقة.
ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 53 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 52 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 45 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 44 نقطة.
التعاون خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة.
وفي المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتواجد نادي أبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقاط.
وتُختتم مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة بمواجهة الهلال والشباب في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.