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في الجولة الـ16 والمؤجلة بينهما

ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخليج بثنائية ليعزز من تواجده في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

الهلال ضد الخليج - دوري روشن

مباريات الجولة الـ22

ويعود دوري روشن بعد غد الثلاثاء بإقامة 3 مباريات وهم ” الاتحاد وضمك في الجولة الـ22، العدالة والنصر في الجولة الـ22، الفيحاء والهلال في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين”.

وفي يوم الأربعاء المقبل تُقام مباريات ” الطائي والرائد وأبها ضد التعاون والباطن ضد الوحدة” في الجولة الـ22.

وتُقام مباراة واحدة في الجولة الـ22 يوم الخميس المقبل بين الفتح والخليج، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ22، يوم الجمعة القادمة بإقامة الديربي بين الهلال والشباب.

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