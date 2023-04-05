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بعد تسجيله ثنائية ضد العدالة

ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
ترتيب هدافي الدوري السعودي يُحفز رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدمه في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد ثنائيته في شباك العدالة.

تألق كريستيانو رونالدو

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة العدالة ضد النصر بالأمس، ونجح في تسجيل هدف من ركلة جزاء عند الدقيقة 40، وآخر عند الدقيقة 66، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بخماسية دون رد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 11 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح لمواصلة التألق وهز الشباك في المواجهات المقبلة، أملًا في حصد لقب الهداف.

واحتاج كريستيانو رونالدو إلى 9 مباريات فقط، من أجل الوصول إلى هدفه الـ11 في المسابقة، كما تُعد هذه الثنائية الثالثة له في آخر 4 مواجهات، بواقع مرتين مع منتخب البرتغال في تصفيات “يورو 2024″، ولقاء العدالة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 جولة، برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفًا، ثم نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور بـ12 هدفًا.

تاليسكا يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC
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