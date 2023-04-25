وظائف شاغرة في وزارة الدفاع وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله ترسية عقد على شركة “الخريف” في الرياض بقيمة 1.62 مليار ريال وظائف إدارية شاغرة لدى Serco Group أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان حتى المساء العالم على موعد مع خسوف شبه كلي للقمر إشادة عالمية بالتجربة السعودية في إجلاء الرعايا من السودان أشهر 5 خدع احتيالية عبر واتساب.. احذرها الموافقة على طلب العامودي عدم الاستمرار في رئاسة مجلس إدارة موبايلي
أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) لمدة 180 شهراً مع شركة المياه الوطنية في مدينة الرياض بقيمة نحو 1.624 مليار ريال.
وقالت شركة “الخريف” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة القائمة في المنفوحة – الرياض.
وأوضحت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشمالية MNN))، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشرقية (MNE) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة المرحلة الرابعة STP (MN4).
وتمتد أعمال إعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهراً من بداية العقد بالتزامن بأعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ مع بداية العقد ولمدة 180 شهراً.
وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاثة 700 ألف متر مكعب/ يوم.
ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.