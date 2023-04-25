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لمدة 180 شهراً مع شركة المياه الوطنية

ترسية عقد على شركة “الخريف” في الرياض بقيمة 1.62 مليار ريال

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
ترسية عقد على شركة “الخريف” في الرياض بقيمة 1.62 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة (الحزمة الخامسة) لمدة 180 شهراً مع شركة المياه الوطنية في مدينة الرياض بقيمة نحو 1.624 مليار ريال.

وقالت شركة “الخريف” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة القائمة في المنفوحة – الرياض.

محطات المعالجة

وأوضحت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة هي: محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشمالية MNN))، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة الشرقية (MNE) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المنفوحة المرحلة الرابعة STP (MN4).

أعمال إعادة التأهيل

وتمتد أعمال إعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهراً من بداية العقد بالتزامن بأعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ مع بداية العقد ولمدة 180 شهراً.

وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاثة 700 ألف متر مكعب/ يوم.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.

 

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