Icon

احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان Icon تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق Icon الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان Icon CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية Icon بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024 Icon اليوم العالمي للملاريا..أعراضها تشبه الإنفلونزا Icon مشاهد من الأجواء لجريان سيول شمال غرب الدوادمي Icon معتمرون سودانيون: قيادة المملكة وفرت لنا كل سُبل الراحة Icon ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال Icon ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمدة خمسة أعوام

ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” استلامها إشعار بترسية مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بحاضرة جازان “جازان – صبيا – أبو عريش” مع أمانة منطقة جازان لمدة خمسة أعوام.

قيمة المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المشروع تبلغ 93 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).

إيرادات الشركة

وأشارت إلى أنه سوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الثاني 2023م.

وأعلنت “سابتكو “، في مارس الماضي، عن توقيعها عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم، بقيمة 115 مليون ريال.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم