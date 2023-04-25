ترسية مشروع تشغيل الحافلات في حاضرة جازان بـ 93 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” استلامها إشعار بترسية مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بحاضرة جازان “جازان – صبيا – أبو عريش” مع أمانة منطقة جازان لمدة خمسة أعوام.

قيمة المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المشروع تبلغ 93 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).

إيرادات الشركة

وأشارت إلى أنه سوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الثاني 2023م.

وأعلنت “سابتكو “، في مارس الماضي، عن توقيعها عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم، بقيمة 115 مليون ريال.