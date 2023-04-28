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تقديرًا لأعماله الخالدة في وجدان الوطن العربي

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تنظيم حفل تكريم للموسيقار عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم، تقديرًا لأعماله الخالدة في وجدان الوطن العربي.

ولفت آل الشيخ عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أن الحفل سيكون بإشراف هيئة الترفيه وشركة روتانا.

عبدالرب إدريس

يذكر أن عبدالرب إدريس هو مطرب وموسيقار سعودي ولد في مدينة المكلا، درس الموسيقى في القاهرة وغنى في إذاعة صوت العرب.

نال إدريس درجة الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة سنة 1988 وسبق له العمل في السبعينيات كمعيد في المعهد العالي للموسيقى في الكويت، وعين رئيسًا للفرقة الوطنية السعودية للموسيقى في أبريل 2019.

أبرز ألحانه

  • أبوبكر سالم، حجة الغائب كلمات عبدالله البقعي، أنا المتيم كلمات إبراهيم جمعة، عطني الحل كلمات فائق عبدالجليل.
  • طلال مداح، أحرجتني لمنصور الشادي، صدق المحبة، أغنية غير مشهورة لأنها لم تكن إلا في جلسات الراحل طلال مداح.
  • سبت العلايا لمحمد القرني.
  • فهد مطر، بأمر الملك لخالد الفيصل.
  • محمد عبده، أبعتذر لبدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، كلك نظر لبدر بورسلي، محتاج لها لبدر بورسلي، جيتك حبيبي ليوسف ناصر.
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