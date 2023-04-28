تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم

أعلن المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تنظيم حفل تكريم للموسيقار عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم، تقديرًا لأعماله الخالدة في وجدان الوطن العربي.

ولفت آل الشيخ عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أن الحفل سيكون بإشراف هيئة الترفيه وشركة روتانا.

عبدالرب إدريس

يذكر أن عبدالرب إدريس هو مطرب وموسيقار سعودي ولد في مدينة المكلا، درس الموسيقى في القاهرة وغنى في إذاعة صوت العرب.

نال إدريس درجة الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى بالقاهرة سنة 1988 وسبق له العمل في السبعينيات كمعيد في المعهد العالي للموسيقى في الكويت، وعين رئيسًا للفرقة الوطنية السعودية للموسيقى في أبريل 2019.

أبرز ألحانه