تركي الضبعان: أبناء الأندية الأحق برئاستها

قال تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي: إنه يرى ومن وجهة نظره أن أبناء الأندية هم الأحق برئاستها.

تعليق تركي الضبعان

وتحدث الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” في قناة MBC قائلًا: “من المهم ومن وجهة نظري أن يكون أبناء الأندية هم رؤساءها فيما بعد، لأنه الأدرى بوضع ناديه ولعب كرة قدم من قبل في ناديه الذي كان فيه ناشئًا عكس شخص لم يمارس كرة القدم ويأتي لكي يورط النادي في العديد من الأمور الإدارية ويرحل”.

وتابع الضبعان: “فارس الشمال صعد لدوري المحترفين السعودي مع نهاية موسم 2020/ 2021، وفي موسم 2021/ 2022 وفي الظهور الأول لنا بدوري المحترفين، حصدنا المركز السادس في جدول الترتيب وهذا أسعدنا كثيرًا رغم أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا تركنا قبل نهاية الدوري بـ 3 مباريات ونجحنا في التغلب على هذا الظرف”.