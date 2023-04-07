بيروت ترفض أي تصعيد عسكري من أراضيها اليونيفيل تأمر موظفيها في جنوب لبنان باللجوء للملاجئ آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وغزة الدوسري: سعدنا بتشريف الوزراء والمسؤولين بـ سحور الإعلام واتفقنا على إقامته سنويًّا تركي الضبعان: أبناء الأندية الأحق برئاستها نشر طائرة عسكرية كندية باليابان لدعم العقوبات على كوريا الشمالية القبض على شخص قاد مركبته بتهور وركب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية بالرياض رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين ! السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
قال تركي الضبعان رئيس مجلس إدارة نادي الطائي: إنه يرى ومن وجهة نظره أن أبناء الأندية هم الأحق برئاستها.
أهمية أن يكون الرئيس من أبناء النادي من وجهة نظر الرجل الذي أعاد الطائي إلى دوري روشن السعودي@Mofeed_n@tamdh15@MinAlsefer
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/pJh8s517ED#اللقاء_مع_تركي_الضبعان#تركي_الضبعان#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/6IHi9KBxNC
— MBC1 (@mbc1) April 6, 2023
وتحدث الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” في قناة MBC قائلًا: “من المهم ومن وجهة نظري أن يكون أبناء الأندية هم رؤساءها فيما بعد، لأنه الأدرى بوضع ناديه ولعب كرة قدم من قبل في ناديه الذي كان فيه ناشئًا عكس شخص لم يمارس كرة القدم ويأتي لكي يورط النادي في العديد من الأمور الإدارية ويرحل”.
وتابع الضبعان: “فارس الشمال صعد لدوري المحترفين السعودي مع نهاية موسم 2020/ 2021، وفي موسم 2021/ 2022 وفي الظهور الأول لنا بدوري المحترفين، حصدنا المركز السادس في جدول الترتيب وهذا أسعدنا كثيرًا رغم أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا تركنا قبل نهاية الدوري بـ 3 مباريات ونجحنا في التغلب على هذا الظرف”.