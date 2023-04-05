تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى ماسك يعلق على محاكمة ترامب توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة هجوم سيبراني يضرب المواقع الفنلندية يوم انضمامها للناتو
قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل: إن الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس.
فيديو | دهاء الملك عبد العزيز أجبر الحكومة البريطانية على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس#مسافة #الإخبارية pic.twitter.com/0hc6PJNDUI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023
وأضاف خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن بريطانيا أرسلت مبعوثين لدراسة شخصية الملك عبدالعزيز، وذلك بسبب دهائه وفرض هيمنته على تلك الدول العظمى، بالرغم من قلة الإمكانيات.
وتابع: إن ذلك كان أشبه بـ المعجزة، أن يستطيع أن يفرض نفسه على هاتين الدولتين العظميين.