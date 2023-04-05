تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل: إن الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس.

فيديو | دهاء الملك عبد العزيز أجبر الحكومة البريطانية على إرسال مبعوثين لدراسة شخصية المؤسس#مسافة #الإخبارية pic.twitter.com/0hc6PJNDUI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 4, 2023

وأضاف خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن بريطانيا أرسلت مبعوثين لدراسة شخصية الملك عبدالعزيز، وذلك بسبب دهائه وفرض هيمنته على تلك الدول العظمى، بالرغم من قلة الإمكانيات.

وتابع: إن ذلك كان أشبه بـ المعجزة، أن يستطيع أن يفرض نفسه على هاتين الدولتين العظميين.