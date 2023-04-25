تركي بن سعود يحتفل بزواج نجله

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احتفل مساء أمس صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، المستشار بالديوان الملكي، بحفل زواج نجله (الأمير نايف) على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الأمراء والوزراء والإعلاميين، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي شقيق العروس.
صحيفة “المواطن” تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة سعيدة بإذن الله.