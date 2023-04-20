تركي بن طلال يشارك كبار السن الإفطار

لقطات لسماء مكة المكرمة وازدحام الحرم ليلة 29 رمضان موعد مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة عمومية بناء تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022 155 ألف موظف فيدرالي يضربون عن العمل بكندا ترتيب الدوري السعودي بعد حسم الهلال لـ ديربي الرياض كريستيانو رونالدو قد يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال الحصيني: الأجواء صافية ومرجح أن يكون عيد الفطر الجمعة دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان موسكو توبخ واشنطن بيب غوارديولا يتوعد ريال مدريد
شارك الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عددًا من كبار السن والأهالي مائدة الإفطار في الصالة الملكية بأبها، والذي نظمه فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بعسير.
وأكد ابن طلال أن الاهتمام برعاية المسنين واجب، وحرصت المملكة على تقديم الخدمات لهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية، وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء، كما أن القيادة الرشيدة وضعت إستراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه.
ومن هذا المنطلق قدّم عدد من المواطنين عرضًا مرئيًّا يتضمن إنشاء جمعية أكابر لكبار السن، بعد أن تمت معالجة حالة المواطنة شعبانة بتوجيه من أمير منطقة عسير.
وتهدف جمعية أكابر لرعاية المسنين إلى ضرورة رد الجميل لكبار السن؛ من رعاية لمن يحتاج منهم لرعاية، والاستفادة من خبرات من لا يزال لديه القدرة على العطاء لخدمة المجتمع، ونشر تجربتهم الحياتية، والوظيفيـة؛ ليستفيد منها المجتمع؛ كي تكون هذه الجمعية جمعية تنموية ثقافية اجتماعية إثرائية ترتقي لاحتياجات أكابر المجتمع، واحتياجات المجتمع لخبـراتهم وتجـاربهم فـي كافـة المجـالات، ملتـزمين بالقواعـد واللوائح التـي يقدمها المركـز الـوطني للقطاع غير الربحي؛ في التكامل مع كافة البرامج المماثلة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.