تركي بن طلال يلتقي مشايخ وقبائل عسير على مائدة الإفطار

التقى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها، بمشايخ ونواب قبائل المنطقة، في اللقاء الربع سنوي، على مائدة الإفطار بالصالة الملكية بالخالدية.

وأكّد أمير عسير خلال اللقاء على مشايخ ونواب قبائل المنطقة إلى ضرورة تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة، من خلال الاتصال المباشر والتنسيق الدائم مع المحافظين ورؤساء المراكز ليندمجوا في إستراتيجية العمل المشترك التي تتبناها إمارة المنطقة، من خلال ما تقوم به من عمل مؤسسي محكم بخطط مزمنة وأهداف واضحة وقيادة مرنة تستوعب كل مجتهد وصادق ومخلص.

واستعرض تركي بن طلال شرحًا مفصلًا عن مبادرة أجاويد والتي تم إطلاقها في جميع محافظات منطقة عسير، وما تهدف إليه، والتي يُشارك فيها 17 محافظة بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة.