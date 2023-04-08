تزايد أعداد المسلمين في فرنسا لـ 10% 

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كشف تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية (INED) زيادة عدد المسلمين في فرنسا لنسبة 10% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يعادل أكثر من 6.7 ملايين نسمة.
ويشير التقرير إلى أن 91% من الأطفال في العائلات المسلمة ينتمون إلى نفس دين والديهم، كما أفاد التقرير بأن 51% من عدد سكان فرنسا لا ينتمون إلى أي ديانة، وتصل هذه النسبة إلى 58% بين الأشخاص ذوي الأصول غير المهاجرة، في حين تبلغ 19% بين الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.
وتعد فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين، وشهدت في السنوات الأخيرة جدلاً واسعًا حول الاندماج والهوية الثقافية والدينية.
ويذكر أنه وفقاً لآخر الإحصائيات المتوفرة فقد بلغ عدد سكان فرنسا نحو 67 مليون نسمة وذلك في عام 2021.