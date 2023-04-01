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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 819,172 حالة

تسجيل 153 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 116

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
تسجيل 153 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 116
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (833,652) حالة حتى الآن.

عدد حالات التعافي

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل (116) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (819,172) حالة.

عدد جرعات اللقاح

وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند (9,630) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,498,597) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

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