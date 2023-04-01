تسجيل 153 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 116

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (833,652) حالة حتى الآن.
وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل (116) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (819,172) حالة.
وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند (9,630) حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,498,597) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.